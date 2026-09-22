Trump en la ONU: Usaremos la fuerza militar en América ante amenazas a nuestros intereses

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este martes, durante su intervención ante la Asamblea General de la ONU, con usar la fuerza militar en América si ve amenazados sus intereses.

"Estados Unidos ya no permitirá que las amenazas contra el país se afiancen en ningún lugar del continente americano. Y, si es necesario, utilizaremos nuestro poderío militar sin igual para proteger los intereses nacionales de Estados Unidos", declaró.

El republicano también se refiró a la guerra que mantiene con Irán y se preguntó si "aniquilar" a ese país, pero opinó que llegará a un acuerdo para poner fin al conflicto tras las elecciones legislativas estadounidenses de noviembre.

En cuanto a la guerra entre Rusia y Ucrania, Trump declaró que terminará "más rápido" de lo que la gente cree, ya que -aseguró- Washington está "trabajando muy estrechamente con sus líderes", por lo que logrará "resolver el asunto".

Por último, el presidente estadounidense se jactó ante la Asamblea General de la ONU de que él "hace la paz", mientras otros "solo hablan de ella".

"Mientras otros han hablado de paz, yo he hecho la paz. Mientras otros han ignorado las amenazas, yo las he enfrentado. Mientras otros han hablado de valentía, Estados Unidos la ha demostrado. Mientras otros han prometido fortaleza, yo la he utilizado para hacer de Estados Unidos el país más poderoso del mundo", aseguró.