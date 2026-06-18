Colo Colo jugará amistoso internacional ante Millonarios en Colombia

Colo Colo disputará un amistoso internacional ante Millonarios FC el sábado 18 de julio, en el marco de la celebración por los 80 años del club colombiano.

El compromiso fue anunciado por la institución bogotana, que calificó el encuentro como "una noche de gala internacional" y citó a los hinchas al Estadio El Campín para presenciar el cruce entre dos clubes históricos del continente.

Colo Colo, por su parte, agradeció la invitación realizada por Millonarios FC y confirmó su presencia en Colombia para el compromiso, que servirá como parte de los festejos del elenco azul por sus ocho décadas de historia.