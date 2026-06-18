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Tópicos: País | Judicial | Casos emblemáticos

Tres exagentes DINA fueron condenados por el asesinato de Ronnie Moffitt con autobomba

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Pedro Espinoza, José Zara y Raúl Iturriaga tuvieron una sentencia de 15 años de presidio por el homicidio calificado de la secretaria del exembajador Orlando Letelier.

El operativo "fue estudiado cuidadosamente, lo que permite señalar que, de manera consciente, decidieron consumar el ilícito", resolvió la ministra en visita Paola Plaza.

Tres exagentes DINA fueron condenados por el asesinato de Ronnie Moffitt con autobomba
 Archivo

En la detonación también falleció Letelier, exembajador de Chile en EE.UU. y excanciller durante el Gobierno de Salvador Allende (1970-1973), que conducía el vehículo.

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La ministra en visita de casos de DD.HH. Paola Plaza condenó a tres exagentes de la extinta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) por el homicidio calificado de Ronnie Moffitt, que murió en un autobomba en 1976 frente a la embajada de Irlanda en Washington D.C., Estados Unidos.

Los exagentes son Pedro Octavio Espinoza Bravo, José Octavio Zara Holger y Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, que fueron sentenciados a la pena de 15 años de presidio por su responsabilidad como autores del delito mencionado.

La investigación de la ministra Plaza justificó que Moffitt perdió la vida a los 25 años "a raíz del estallido provocado por un artefacto explosivo instalado a un travesaño lateral del chasis" de un vehículo Chevrolet Chevelle Malibú Classic, el día 21 de septiembre de 1976.

En la detonación también falleció Orlando Letelier, exembajador de Chile en EE.UU. y excanciller durante el Gobierno de Salvador Allende (1970-1973), que conducía el vehículo; y de quien Moffitt era su secretaria.

Por último, en el auto se encontraba el esposo de Ronnie, Michael Moffitt, que salió ileso.

Un atentado planificado y estudiado "cuidadosamente"

El acontecimiento ocurrió "con ocasión de un plan desarrollado por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), cuya máxima autoridad recaía en el general Manuel Contreras Sepúlveda y cuyo jefe de operaciones era Pedro Octavio Espinoza Bravo. Bajo un contexto de orgánica, se llevaron a cabo una serie de atentados afuera del territorio nacional contra la vida de ciudadanos chilenos", afirma el fallo.

La primera etapa del asesinato "consistió en comisionar a un funcionario de la DINA, el capitán Armando Fernández Larios, para viajar a Paraguay y conseguir pasaportes que le permitieran a él y un grupo operativo viajar posteriormente a Estados Unidos", relata la resolución de la ministra en visita.

"Las mismas instrucciones recibe Michael Vernon Townley Welch, quien se suma a estos y también los contactos que habían establecido con el grupo cubano denominado Movimiento Nacionalista Cubano, a los que se había encomendado a efectuar seguimientos a Orlando Letelier del Solar", agrega. 

Posteriormente, "el 18 de septiembre de 1976, todo el equipo se traslada hasta el domicilio de Orlando Letelier del Solar para abocarse a un reconocimiento del área, análisis de rutina, revisión de traslados, y luego se da cuenta de las gestiones al teniente coronel Pedro Espinoza Bravo, encargado de controlar la operación, quien con la información recibida y canalizándolo a través de los conductos jerárquicos, imparte la orden de instalar un artefacto explosivo bomba", sostiene el fallo.

Con estas acciones, "los oficiales chilenos a cargo del operativo, desde los actos iniciales de ejecución del delito -esto es, la preparación, la elección de los agentes, los medios económicos y las coordinaciones en el extranjero-, los estudiaron cuidadosamente, lo cual permite señalar que éstos de manera consciente decidieron consumar el ilicito, como también las consecuencias y alcances de éste, controlando el desarrollo y realización del hecho material", cierra.

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