Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

Colo Colo lamentó el fallecimiento de la madre de José Daniel Morón

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El club informó del lamentable hecho que afecta al exportero.

Colo Colo lamentó el fallecimiento de la madre de José Daniel Morón
Colo Colo usó sus redes sociales para informar y lamentar la muerte de la madre del exportero y hoy gerente deportivo del club, José Daniel Morón.

"Como club, lamentamos el sensible fallecimiento de la madre de nuestro gerente Deportivo José Daniel Morón", manifestó el club en Instagram.

"Desde Colo-Colo enviamos nuestras condolencias a toda la familia y los acompañamos en su pena", añadió.

