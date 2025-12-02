Síguenos:
Colo Colo lanzó su plan de control biométrico para el 2026

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Esta nueva forma de ingreso comenzará a regir desde la próxima temporada.

Colo Colo lanzó su plan de control biométrico para el 2026
Este martes, Colo Colo oficializó la implementación del control biométrico para el acceso al Estadio Monumental, sistema que entrará en vigencia desde la temporada 2026.

Mediante un video presentado en la sala de prensa, la institución dio a conocer los detalles de esta nueva forma de ingreso, que busca mejorar la seguridad.

Esta medida va de la mano con garantizar la seguridad e impedir la suplantación de identidad a la hora de entrar a un recinto deportivo

Para ello, se instalarán 122 torniquetes biométricos, los que serán distribuidos estratégicamente en todos los accesos del recinto de Macul.

En detalle, estarán dispuestos de la siguiente manera: 

  • Océano: 31
  • Cordillera: 31
  • Arica: 16
  • Lautaro: 12
  • Galvarino: 12
  • Tucapel: 12
  • Caupolicán: 12
  • Magallanes: 10

En portada