Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

Colo Colo oficializó a Joaquín Sosa como su segundo refuerzo para 2026

Periodista Digital: Cooperativa.cl

El defensor tiene experiencia en Italia, Croacia, Canadá, Colombia y su natal Uruguay.

Colo Colo oficializó a Joaquín Sosa como su segundo refuerzo para 2026
Colo Colo hizo oficial este miércoles la contratación del defensor uruguayo Joaquín Sosa, quien se transforma en el segundo refuerzo del cuadro albo de cara a la temporada 2026.

Sosa, de 23 años, tiene una amplia trayectoria que incluso lo tuvo jugando en la Serie A italiana con Bologna.

Formado en Nacional, el charrúa tuvo pasos por Rentistas y Liverpool, para luego emigrar al calcio, desde donde pasó a Dinamo Zagreb, para luego jugar por Montreal Impact, en la MLS; Reggiana y Santa Fe.

Además, fue seleccionado sub 17 con la Celeste.

