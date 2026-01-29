Colo Colo oficializó a Lautaro Pastrán como su nuevo refuerzo

Colo Colo hizo oficial a través de sus redes sociales la llegada del delantero chileno-argentino Lautaro Pastrán, quien se transforma en el quinto refuerzo del cuadro albo con miras a la temporada 2026 del fútbol chileno.

"Bienvenido al Eterno Campeón. El delantero Lautaro Pastrán, ya es Cacique y se convierte en nuestro quinto refuerzo para la temporada 2026", manifestó el cuadro albo en Instagram.

¿Dónde ha jugado Lautaro Pastrán?

Tras ser parte de las divisiones inferiores en Godoy Cruz y River Plate, Pastrán debutó profesionalmente en Everton para luego seguir su carrera en Belgrano, club desde donde partió a préstamo a Liga Universitaria de Quito.

¿Cuántos refuerzos suma Colo Colo?

Lautaro Pastrán se convierte así en el quinto fichaje del Colo Colo 2026 luego de los arribos de los defensores Matías Fernández, Joaquín Sosa y Javier Méndez, y del delantero Maximiliano Romero.

¿Cuándo y dónde juega Colo Colo?

Colo Colo se verá las caras este sábado 31 de enero ante Deportes Limache por la fecha 1 de la Liga de Primera.

El elenco albo jugará a las 12:00 horas en el Estadio "Elías Figueroa", de Valparaíso.