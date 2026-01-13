Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago30.9°
Humedad26%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

Colo Colo oficializó al uruguayo Javier Méndez como su tercer refuerzo

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El cuadro "albo" confirmó la llegada del defensor central proveniente de Peñarol. El zaguero se suma al plantel para aportar jerarquía en la temporada 2026.

Colo Colo oficializó al uruguayo Javier Méndez como su tercer refuerzo
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El club Colo Colo sigue moviéndose en el mercado de pases y durante esta jornada confirmó oficialmente a su tercera incorporación para afrontar los desafíos del 2026. Se trata del defensor central Javier Méndez, quien llega a Macul para potenciar la última línea del equipo.

A través de sus redes sociales, la institución dio la bienvenida al futbolista de nacionalidad uruguaya. "¡Bienvenido al Eterno Campeón! El central uruguayo Javier Méndez, proveniente de Peñarol, ya es Cacique", publicó el club, ratificando el acuerdo con el jugador charrúa.

Méndez arriba a Chile con la misión de aportar experiencia y solidez defensiva al esquema del "Popular". Su llegada se da en un contexto donde el equipo busca variantes en la zaga, tal como se vio en la práctica reciente donde incluso Arturo Vidal fue probado en esa posición.

Con este anuncio, Javier Méndez se transformó formalmente en el tercer refuerzo de Colo Colo, sumándose a los trabajos de pretemporada de cara al inicio del Campeonato Nacional y la competencia internacional.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada