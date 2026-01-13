Colo Colo oficializó al uruguayo Javier Méndez como su tercer refuerzo

El club Colo Colo sigue moviéndose en el mercado de pases y durante esta jornada confirmó oficialmente a su tercera incorporación para afrontar los desafíos del 2026. Se trata del defensor central Javier Méndez, quien llega a Macul para potenciar la última línea del equipo.

A través de sus redes sociales, la institución dio la bienvenida al futbolista de nacionalidad uruguaya. "¡Bienvenido al Eterno Campeón! El central uruguayo Javier Méndez, proveniente de Peñarol, ya es Cacique", publicó el club, ratificando el acuerdo con el jugador charrúa.

Méndez arriba a Chile con la misión de aportar experiencia y solidez defensiva al esquema del "Popular". Su llegada se da en un contexto donde el equipo busca variantes en la zaga, tal como se vio en la práctica reciente donde incluso Arturo Vidal fue probado en esa posición.

Con este anuncio, Javier Méndez se transformó formalmente en el tercer refuerzo de Colo Colo, sumándose a los trabajos de pretemporada de cara al inicio del Campeonato Nacional y la competencia internacional.