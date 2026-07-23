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Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

Colo Colo perderá a Gabriel Maureira por los Odesur 2026 durante septiembre

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Autor: Redacción Cooperativa

Esta sería la razón por la que quieren contratar un nuevo arquero.

Colo Colo perderá a Gabriel Maureira por los Odesur 2026 durante septiembre
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Colo Colo perderá a su guardameta titular Gabriel Maureira por su participación el Juegos Sudamericano 2026 que se realizará desde el 12 al 26 de septiembre, esta sería la razón por la que quieren contrar a un nuevo arquero.

Según informamos en Cooperativa Deportes, el joven guardameta, que se ha consolidado de manera indiscutida en el arco del Cacique, no estará disponible durante septiembre, ya que estará representando a nuestro país en los Juegos Odesur.

La dirigencia alba se encuentra buscando un nuevo nombre para comenzar las negociaciones, ya que el acuerdo de palabra que existía con Santiago Mele se terminó cayendo, lo que obligó a demorar la contratación de un guardameta.

Debido a esto, han surgido varios nombres como posibles refuerzos en el arco: Sergio Rochet, Franco Petroli, Andrés Salazar, Guillermo de Amores y Lawrence Vigoroux.

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