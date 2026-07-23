Kast citó a los partidos del oficialismo en La Moneda para aplacar tensiones internas

El Presidente José Antonio Kast encabezará este jueves, a las 19:30 horas en La Moneda, una segunda reunión clave junto a los timoneles de los partidos de Chile Vamos y el Partido Republicano para evitar tensiones internas derivadas de los constantes roces y cruces de declaraciones que han marcado la dinámica oficialista en las últimas semanas.

Uno de los puntos de mayor fricción es el creciente rol protagónico del Partido de la Gente (PDG) en las negociaciones legislativas, especialmente en la tramitación de la megarreforma del Ejecutivo.

Desde las filas de Republicanos y Chile Vamos existe una profunda inquietud, puesto que califican al PDG como una fuerza "poco confiable" y ven con temor su potencial crecimiento de cara a las próximas elecciones presidenciales.

PDG: "Algunos partidos oficialistas están preocupados"

En la previa al encuentro, la diputada Zandra Parisi (PDG) abordó la inquietud y aseguró que "algunos partidos oficialistas están preocupados porque el escenario político cambió. Hoy ya no existen mayorías automáticas y eso significa que el Gobierno debe dialogar, construir acuerdos".

"No nos mueve sacar ventajas políticas ni convertirnos en un 'partido bisagra'; nos mueve representar a quienes confiaron en nosotros. Si alguien cree que puede dar por descontado nuestro respaldo, se equivoca", agregó la parlamentaria.

En tanto, el diputado Benjamín Moreno, jefe de bancada del Partido Republicano, descartó tensiones en el oficialismo: "Acá es importante poner por delante las urgencias del país, más allá de si fulano o mengano adquiere mayor o menor protagonismo", enfatizó.

Polémica entrevista de Mara Sedini

Otro punto que ha generado tensión en La Moneda fue la bullada entrevista de la exministra de la Segegob Mara Sedini, quien reveló que su mayor error fue no mantenerse fiel a su impronta personal y ceder ante las exigencias de un círculo de poder en La Moneda.

Al respecto, el senador Iván Moreira (UDI) reaccionó a las declaraciones de la otrora vocera de Gobierno y señaló que "las personas a veces, cuando están dolidas, generalmente se desahogan. Y ella volvió en gloria y majestad al (programa) 'Sin Filtros'".

En tanto, el ministro de Agricultura, Jaime Campos, evitó referirse al tema: "No voy a pronunciarme sobre eso. Ahora, que yo soy 'fome', también soy 'fome'", respondió ante las declaraciones de Sedini, quien calificó al Ejecutivo como "el Gobierno de los fomes".

Cuestionamientos del Partido Nacional Libertario

En paralelo, el flanco derecho del Gobierno también presenta desafíos debido a que el Partido Nacional Libertario condicionó su apoyo a la agenda de seguridad, tras la decisión del Ejecutivo de retirar una indicación clave en el proyecto de Sistema de Admisión Escolar (SAE) relacionada con la expulsión de alumnos por violencia escolar.

Desde la tienda advirtieron que retirarán su respaldo al Gobierno si es que éste termina debilitando su agenda de seguridad.