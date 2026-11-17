Colo Colo sufrió una sensible baja para el cierre de la temporada 2026, luego de que se conociera que su goleador, Javier Correa, deberá ser operado de una lesión de meniscos en la rodilla derecha, situación que le impedirá disputar los encuentros que restan del año.

El delantero argentino será intervenido quirúrgicamente en los próximos días, después de que el propio jugador reveló que disputó varios compromisos con los meniscos rotos. La situación se produce luego de que el club informara que Correa sufría una sobrecarga en su rodilla derecha y se encontraba en rehabilitación.

En una conversación con Manuel Neira y Gonzalo Fierro en el programa "Campeones Eternos", de Kraneo TV, el atacante reconoció el sacrificio físico que realizó para conseguir el título nacional: "Jugué con Coquimbo, Palestino, la U de Conce, Audax en Copa Chile y Ñublense con los meniscos rotos". También recordó que sintió fuertes molestias incluso después de los encuentros, pero aseguró que su principal objetivo era conseguir la estrella 35 con el cuadro "albo".

"No me importaba si me dolía, si no me dolía", expresó Correa, quien explicó cómo enfrentó las molestias durante la recta final del campeonato: "Apretar los dientes y vamos. Ganamos y listo". El futbolista también destacó el significado de haber conseguido su primera corona de liga con Colo Colo.

De esta manera, Fernando Ortiz no podrá contar con su principal referente ofensivo para los encuentros ante Universidad Católica, Deportes La Serena y Cobresal, correspondientes a las últimas tres fechas del Campeonato Nacional.

Además, Correa quedará al margen de la semifinal de Copa Chile frente a O'Higgins y de una eventual final, por lo que su regreso a las canchas quedará proyectado para 2027.