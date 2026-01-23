Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago30.3°
Humedad33%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

Colo Colo puso los ojos en Pablo Aránguiz

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El jugador de Unión Española asoma como opción tras la salida de Lucas Cepeda.

Colo Colo puso los ojos en Pablo Aránguiz
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Ante la partida de Lucas Cepeda a Elche, la gerencia deportiva de Colo Colo ya trabaja en la búsqueda de un reemplazante y un nombre del medio local sumó inesperado protagonismo: Pablo Aránguiz.

Según la información reporteada por Cooperativa Deportes, la carpeta con el nombre del mediocampista ofensivo ya está en las oficinas de Macul. El factor clave que lo posiciona como una alternativa real es el económico, ya que sus pretensiones salariales se consideran "alcanzables" para el modelo de austeridad que rige al club para este 2026.

La opción de Aránguiz contrasta con la de otros jugadores que también fueron sondeados, como Víctor Dávila, de América de México, o Diego Valdés, actualmente en Vélez Sarsfield de Argentina. Ambos futbolistas mantienen un rango salarial muy elevado e impagable para la realidad financiera del "Cacique".

Pablo Aránguiz viene de descender con Unión Española en la última temporada. Pese al fracaso colectivo del equipo hispano, el volante fue uno de los valores más destacados del plantel, lo que le permite mantenerse en la vitrina de los equipos importantes del fútbol chileno.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada