Colo Colo puso los ojos en Pablo Aránguiz

Ante la partida de Lucas Cepeda a Elche, la gerencia deportiva de Colo Colo ya trabaja en la búsqueda de un reemplazante y un nombre del medio local sumó inesperado protagonismo: Pablo Aránguiz.

Según la información reporteada por Cooperativa Deportes, la carpeta con el nombre del mediocampista ofensivo ya está en las oficinas de Macul. El factor clave que lo posiciona como una alternativa real es el económico, ya que sus pretensiones salariales se consideran "alcanzables" para el modelo de austeridad que rige al club para este 2026.

La opción de Aránguiz contrasta con la de otros jugadores que también fueron sondeados, como Víctor Dávila, de América de México, o Diego Valdés, actualmente en Vélez Sarsfield de Argentina. Ambos futbolistas mantienen un rango salarial muy elevado e impagable para la realidad financiera del "Cacique".

Pablo Aránguiz viene de descender con Unión Española en la última temporada. Pese al fracaso colectivo del equipo hispano, el volante fue uno de los valores más destacados del plantel, lo que le permite mantenerse en la vitrina de los equipos importantes del fútbol chileno.