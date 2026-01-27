Colo Colo quedó a un paso de fichar a Lautaro Pastrán

Una vez formalizada la salida de Lucas Cepeda al fútbol español, en Colo Colo trabajan para fortalecer la ofensiva del equipo con miras a la temporada 2026 del fútbol chileno y en ese escenario, el nombre del delantero Lautaro Pastrán apareció en el horizonte de Macul.

De acuerdo a información de Cooperativa Deportes, el futbolista argentino-chileno está a un paso de transformarse en jugador albo luego del acuerdo con Belgrano de Córdoba, club dueño de su pase.

Según la misma fuente, el fichaje de Pastrán se definirá en la reunión de directorio de Blanco y Negro de este miércoles.

¿Dónde ha jugado Lautaro Pastrán?

Tras ser parte de las divisiones inferiores en Godoy Cruz y River Plate, Pastrán debutó profesionalmente en Everton para luego seguir su carrera en Belgrano, club desde donde partió a préstamo a Liga Universitaria de Quito.

¿Cuántos refuerzos suma Colo Colo?

De concretarse el arribo de Lautaro Pastrán, se convertirá así en el quinto fichaje del Colo Colo 2026 luego de los arribos de los defensores Matías Fernández, Joaquín Sosa y Javier Méndez, y del delantero Maximiliano Romero.

¿Cuándo y dónde juega Colo Colo?

Colo Colo se verá las caras este sábado 31 de enero ante Deportes Limache por la fecha 1 de la Liga de Primera.

El elenco albo jugará a las 12:00 horas en el Estadio "Elías Figueroa", de Valparaíso.