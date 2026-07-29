Colo Colo recordó los 125 años del natalicio de David Arellano: "Sentó las bases"

Colo Colo recordó este miércoles una fecha muy especial para la historia de la institución dado que a través de sus canales oficiales, el cuadro albo conmemoró los 125 años del natalicio de su fundador y máximo ídolo, David Arellano Moraga.

El "Cacique" dedicó unas sentidas palabras para homenajear al hombre que encabezó al grupo de rebeldes que en 1925 fundó el club.

"Un día como hoy nació David Arellano, el hombre que dio vida a Colo Colo y sentó las bases de una historia que, 125 años después, sigue creciendo junto al pueblo colocolino", publicó la cuenta oficial del club en X e Instagram.

En la misma línea, la publicación agregó que "su legado vive en cada generación que defiende estos colores".

David Arellano, nacido el 29 de julio de 1901, no solo fue el fundador y primer capitán del equipo, sino que también se convirtió en el primer gran mártir del fútbol chileno tras su trágica muerte el 3 de mayo de 1927 en Valladolid, España, producto de un golpe sufrido durante una gira internacional. Su recuerdo dio origen al luto eterno que lleva la camiseta alba en su escudo.