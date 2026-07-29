Violador serial del Cajón del Maipo "gozaba viendo sangre" y se jactaba de ser psicópata

Ignacio Cabello, el sujeto de 28 años que quedó en prisión preventiva tras ser formalizado por violar a cinco mujeres en diferentes ocasiones en el Cajón del Maipo, "gozaba agrediendo, viendo sangre y afirmaba que era un psicópata".

De acuerdo con La Tercera, así lo sostuvieron la Fiscalía y fuentes conocedoras del caso, citando sobrecogedores testimonios de las víctimas.

Cabello, ingeniero informático de profesión, vivía en Puente Alto con su madre y su hermana y -según las mentadas fuentes- tenía una "vida normal", pero un modus operandi criminal definido: subir mujeres a su Chevrolet Groove rojo y trasladarlas a un sitio semi eriazo en el Cajón.

Dos de las víctimas fueron contactadas a través de una aplicación de citas, mientras que otra fue recogida tras "hacer dedo" y una cuarta fue subida a la fuerza en la vía pública.

"Las amenazaba a todas que las podía matar, las agredía con armas blancas"

En todas las ocasiones, ocurridas entre mayo y julio de este año, el sujeto buscaba llegar hasta el sector Los Pozos Areneros de La Obra, con el cuidado de no dejar rastros en los recorridos.

En ese contexto, las declaraciones de las víctimas no sólo coincidieron en los rasgos físicos de su agresor -una protuberancia en la nariz, 1,80 metros de estatura y contextura ancha-, sino también en la violencia que utilizaba para sus propósitos.

"¿Qué pasa si te mato?" y "me gusta la sangre" eran algunas de las fórmulas amenazantes que empleaba Cabello durante los ataques. Debido a estos antecedentes, desde el Ministerio Público no descartan que el sujeto haya perpetrado otros delitos similares aún no denunciados.

"Manifestaba que gozaba agrediendo y viendo sangre. Las amenazaba a todas que las podía matar. Las agredía con armas blancas. Él mismo señalaba que era un psicópata", dijo tras la audiencia de formalización el fiscal José Manuel Mac-Namara, consignó La Tercera.

De hecho, al momento de la detención -hecha posible tras la llamada de una testigo a la policía al ver el vehículo rojo ingresando al lugar- Carabineros sorprendió al delincuente sexual "semidesnudo, con manchas de sangre en su cuerpo. Del vehículo bajó una mujer que denunció en ese momento ser víctima de violación", agregó el persecutor.