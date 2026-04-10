Este 10 de abril se cumplió el primer aniversario de la tragedia en el Estadio Monumental que acabó con la muerte de los jóvenes hinchas Mylan Liempi y Martina Pérez en el partido de Copa Libertadores ante Fortaleza, tras la acción de un carro de Carabineros que sigue bajo investigación.

Una misa y una velatón en el lugar fue la sentida conmemoración del primer aniversario de los hechos, con Colo Colo participando con las palabras de Edmundo Valladares (presidente del Club Social y Deportivo), Aníbal Mosa (presidente de Blanco y Negro) y la presencia del capitán del equipo masculino Fernando de Paul.

LEER ARTICULO COMPLETO