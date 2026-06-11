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Los nombres que suenan para reforzar a Colo Colo

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Colo Colo se prepara para afrontar el segundo semestre, en el que buscará mantener el liderato. Con ese objetivo, el equipo quiere reforzarse y estos son algunos de los nombres que suenan para sumarse al plantel dirigido por Fernando Ortiz.

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