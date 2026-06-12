Fernando Ortiz y la situación de Javier Correa: "Tuvo un momento de calentura, pero ya está enfocado"

En la antesala del cierre de la primera mitad del campeonato, el entrenador Fernando Ortiz compareció ante los medios para analizar el presente de Colo Colo y entre los temas principales, el estratega se refirió a la situación del delantero Javier Correa, quien recientemente ofreció disculpas públicas a través de las plataformas del club tras un momento de tensión luego del duelo ante Huachipato.

Ortiz optó por desdramatizar el episodio, empatizando con la reacción del atacante y asegurando que el tema está superado de cara a los desafíos futbolísticos.

"He visto que se ha retractado en un video en las páginas oficiales del club. Es la verdad y lo que siente Javi en ese sentido, así que él está tranquilo", explicó el DT.

En esa misma línea, agregó: "Como un ser humano, todos tienen esos momentos de situaciones donde quizás la calentura, como él dice, sobresale, pero él está enfocado en el día de mañana si tiene la posibilidad de jugar, así que estoy tranquilo en ese sentido".

Respecto al último compromiso de la primera rueda, donde enfrentarán a Cobresal en el Estadio Monumental, el técnico instó a no confiarse de la posición del rival en la tabla de posiciones.

"Cerramos esta primera rueda aquí en casa contra un gran rival, más allá de que no pase por una buena situación. Yo considero que tiene buenos jugadores y tiene una idea de juego que, si bien la ha cambiado, tiene el respeto que se merece, como nosotros", apuntó, manifestando además su deseo de "cerrar en casa con nuestra gente, trabajar para conseguir una victoria y poder ya deshacer la primera ronda y tratar de enfocarse luego en la Copa Chile", expresó.

Asimismo, advirtió que el peligro del cuadro minero va más allá de los nombres propios: "No solamente (Stefan) Pino es lo que me preocupa del rival que vamos a enfrentar, todo Cobresal tiene un buen sistema de juego". Para contrarrestar esto, Ortiz respaldó la profundidad de su plantel: "Cuento con una plantilla de veintitantos jugadores y ellos están preparados para poder iniciar o para suplantar a un jugador que viene jugando".

Frente a las críticas o elogios que genera el rendimiento del equipo, el adiestrador recalcó que mantiene una línea de trabajo constante y que conoce las exigencias de su cargo. "Mi forma de ser y mi personalidad siempre ha sido de la misma manera. No solamente porque hoy tiene un buen rendimiento el equipo; en el momento donde quizás el equipo no estaba bien, yo estaba de la misma manera. Sé el lugar que ocupo y la responsabilidad que tengo", reflexionó.

Finalmente, al ser consultado sobre la conformación del equipo para el segundo semestre, Ortiz se mostró conforme con sus actuales dirigidos, aunque dejó abierta la puerta a conversar con la directiva una vez terminado este partido.

"Estoy satisfecho con los jugadores que hoy tengo en la plantilla. En el momento que me siente con el presidente, hablaré de la idea que puedo llegar a tener con respecto a jugadores que puedan llegar a venir. Estaremos en un intercambio de palabras para generar algo positivo y lo mejor para la institución. Los que puedan llegar a venir, seguramente estarán a la altura de lo que es Colo Colo", concluyó.