Esteban Pavez, volante de Alianza Lima y excapitán de Colo Colo, volvió este jueves al Estadio Monumental, en medio de sus vacaciones, y entrenó con el equipo sub 20 que dirige Braulio Leal. "Invitado de lujo en la ruca", destacó el cuadro albo en sus redes.

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