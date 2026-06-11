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Esteban Pavez volvió al Monumental y entrenó con el equipo sub 20 de Colo Colo

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Esteban Pavez, volante de Alianza Lima y excapitán de Colo Colo, volvió este jueves al Estadio Monumental, en medio de sus vacaciones, y entrenó con el equipo sub 20 que dirige Braulio Leal. "Invitado de lujo en la ruca", destacó el cuadro albo en sus redes.

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