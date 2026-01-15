Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo
Colo Colo se mide ante Olimpia en su primer partido de pretemporada por la Serie Río de La Plata
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Este jueves Colo Colo arranca su periplo en la Serie Río de La Plata, un torneo de carácter amistoso que se realiza en Uruguay. Los nacionales enfrentaran a Olimpia de Paraguay como primer desafío serio en su pretemporada.
