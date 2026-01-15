Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

Colo Colo se mide ante Olimpia en su primer partido de pretemporada por la Serie Río de La Plata

Publicado:
Periodista Digital: Cooperativa.cl

Sigue el encuentro en Cooperativa.cl.

Colo Colo se mide ante Olimpia en su primer partido de pretemporada por la Serie Río de La Plata
Este jueves Colo Colo arranca su periplo en la Serie Río de La Plata, un torneo de carácter amistoso que se realiza en Uruguay. Los nacionales enfrentaran a Olimpia de Paraguay como primer desafío serio en su pretemporada.

Sigue el encuentro en Cooperativa.cl

