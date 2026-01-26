Colo Colo sumó su primera baja para el estreno ante Limache
Cristián Zavala adelantó que no estará ante el cuadro tomatero el próximo sábado.
Colo Colo sumó su primera baja de cara a su estreno en la Liga de Primera 2026 luego de que el mismo Cristian Zavala adelantara que no llegará al partido de este sábado ante Deportes Limache.
"Bien, ahí pronto van a informar. No, no llego", dijo escuetamente el puntero.
El futbolista ha sido objeto de debate luego de fallar un penal en la definición ante Peñarol y luego sentir un pinchazo en su rodilla.
¿Cuándo y dónde juega Colo Colo?
Colo Colo se verá las caras este sábado 31 de enero ante Deportes Limache por la fecha 1 de la Liga de Primera.
El elenco albo jugará a las 12:00 horas en el Estadio "Elías Figueroa", de Valparaíso.