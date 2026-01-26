Colo Colo sumó su primera baja para el estreno ante Limache

Colo Colo sumó su primera baja de cara a su estreno en la Liga de Primera 2026 luego de que el mismo Cristian Zavala adelantara que no llegará al partido de este sábado ante Deportes Limache.

"Bien, ahí pronto van a informar. No, no llego", dijo escuetamente el puntero.

El futbolista ha sido objeto de debate luego de fallar un penal en la definición ante Peñarol y luego sentir un pinchazo en su rodilla.

¿Cuándo y dónde juega Colo Colo?

Colo Colo se verá las caras este sábado 31 de enero ante Deportes Limache por la fecha 1 de la Liga de Primera.

El elenco albo jugará a las 12:00 horas en el Estadio "Elías Figueroa", de Valparaíso.