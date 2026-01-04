Colo Colo vivió su primera sesión de pretemporada con inesperadas caras en el plantel

Colo Colo ya arrancó su 2026 trabajando lo que será una temporada en la que tendrá tres frentes donde competir y, tras su opaco Centenario, el equipo encabezado por Fernando Ortiz no perdió el tiempo para saltar a la cancha con algunos nombres inesperados.

Entre los jugadores que se pudieron ver en las fotografías aparece el ariete argentino Salomón Rodríguez. Si bien, desde la directiva anunciaron la posibilidad de un préstamo fuera del club por su bajo rendimiento, el delantero figura junto al nuevo refuerzo Joaquín Sosa.

Otro de los que aparece sonriente en cada imagen es Cristián Zavala, quien viene de coronarse junto a Coquimbo Unido en la Liga de Primera después de ser cedido durante el segundo semestre. De momento, el veloz puntero está a la espera de negociar su retorno al cuadro "pirata".

El lateral Jeyson Rojas también se sumó a los jugadores que volvieron de préstamo tras finalizar su etapa en Deportes La Serena. Así mismo, también asoma Alan Saldivia en medio de las negociaciones con Vasco da Gama por su fichaje.

Finalmente, un detalle que no pasó desapercibido fueron las camisetas con números que portó cada jugador. Con ellas se puede anticipar los dorsales que cada uno ocupará la siguiente temporada y sorprende que Claudio Aquino dejó el número 10 para utilizar la 22 en esta edición.