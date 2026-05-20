Correa espera estar listo para el Clásico con la UC: Calculo que de acá al domingo estaré bien

El argentino Javier Correa, delantero de Colo Colo, habló en la previa del Clásico con Universidad Católica por la Liga de Primera, y habló sobre las molestias físicas que presentó en la goleada ante Ñublense, aunque espera estar listo el domingo para la visita al Claro Arena.

"Nosotros como jugadores de alto rendimiento convivimos con el dolor. Justo en el penal fue algo desafortunado. El Tano (Fernando Ortiz) decidirá, pero vamos recuperándonos día a día. Yo trato de ponerme bien y estar a disposición. Estamos yendo día a día, pero calculo que de acá al domingo estamos bien", declaró Correa en TNT Sports.

Respecto a la visita a los Cruzados en el Claro Arena, Correa apuntó que "todo el mundo habla del estadio, de su calidad y me va a tocar ver la calidad ahora. Lo quiero disfrutar, tratar de ser profesional y no entrar en cosas polémicas. Hay que valorar el esfuerzo de los equipos que intentan subir el nivel de la liga".

Finalmente, Correa reveló que tiene encuentros con una leyenda de Colo Colo, el excapitán Esteban Paredes, aunque evitan hablar de fútbol y sólo priorizan el tiempo para jugar golf.

"Somos una buena banda para jugar al golf. Uno trata de no ser pesado, él ya es Esteban. Yo trato de buscar lo personal, no hablamos tanto de fútbol, pero no debe decirme nada para entender lo que es él acá. Lo disfruto como compañero de golf y si se puede entablar una amistad más adelante sería ideal", sentenció.

La visita de Colo Colo a la UC está programada para el domingo a las 18:00 horas (22:00 GMT) y lo podrás seguir en nuestras plataformas.