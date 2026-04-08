CSD Colo Colo saludó a Mirko Jozic en su cumpleaños 86

El Club Social y Deportivo Colo Colo saludó a Mirko Jozic con motivo de su cumpleaños número 86, recordando la imborrable huella que dejó el técnico croata en el fútbol chileno y en la historia de la institución.

A través de sus redes sociales oficiales, la corporación dedicó sentidas palabras al DT que llevó al equipo a conseguir su mayor logro internacional.

"Bajo la dirección de Mirko Jozic, el 'Cacique' conquistó la Copa Libertadores, la Recopa Sudamericana, la Copa Interamericana y tres campeonatos nacionales, dejando una huella imborrable en la historia del club", señaló el texto.

La publicación, acompañada de una imagen de archivo del entrenador durante su etapa en Macul, destacó la importancia de su figura para la hinchada. "Rendimos homenaje al entrenador que hizo realidad el sueño de ser campeones de América. Su legado y su aporte a la gloria eterna del Cacique vivirán para siempre", agregó el comunicado.

Para finalizar su saludo, el CSD Colo Colo reafirmó el cariño de los fanáticos hacia el director técnico europeo: "El pueblo albo le estará por siempre agradecido".