CSyD Colo Colo solicitó gestión para que Mirko Jozic reciba nacionalidad por gracia
Edmundo Valladares hizo el anuncio durante el homenaje en el exCongreso Nacional.
Edmundo Valladares hizo el anuncio durante el homenaje en el exCongreso Nacional.
Edmundo Valladares, presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo, solicitó gestionar la nacionalidad chilena por gracia para el técnico Mirko Jozic y su hija Lana.
Durante el homenaje a Jozic en el exCongreso Nacional, Valladares hizo el llamado a la diputada Marisela Santibáñez para empezar las gestiones.
"Estamos muy contentos de este homenaje que enaltece la figura de Mirko, que nos enaltece a nosotros como institución por cierto también y en esa línea hemos hecho un fraterno llamado a la diputada Marisela Santibáñez, a la flamante bancada Alba de Arellano para que puedan gestionar la nacionalidad por gracia para Mirko Jozic y también para su hija Lana Jozic", dijo Valladares entre aplausos.
"Creemos que sería un gesto sentido, merecido por lo que entregó a Colo Colo y al deporte chileno. Así que esperamos que eso pueda tener acogida y que se pueda hacer ese reconocimiento en vida a Mirko y también a su hija Lana Jozic porque creemos que existe un aporte muy importante a nuestro país", aseveró Valladares.