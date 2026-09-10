CSyD Colo Colo solicitó gestión para que Mirko Jozic reciba nacionalidad por gracia

Edmundo Valladares, presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo, solicitó gestionar la nacionalidad chilena por gracia para el técnico Mirko Jozic y su hija Lana.

Durante el homenaje a Jozic en el exCongreso Nacional, Valladares hizo el llamado a la diputada Marisela Santibáñez para empezar las gestiones.

"Estamos muy contentos de este homenaje que enaltece la figura de Mirko, que nos enaltece a nosotros como institución por cierto también y en esa línea hemos hecho un fraterno llamado a la diputada Marisela Santibáñez, a la flamante bancada Alba de Arellano para que puedan gestionar la nacionalidad por gracia para Mirko Jozic y también para su hija Lana Jozic", dijo Valladares entre aplausos.

"Creemos que sería un gesto sentido, merecido por lo que entregó a Colo Colo y al deporte chileno. Así que esperamos que eso pueda tener acogida y que se pueda hacer ese reconocimiento en vida a Mirko y también a su hija Lana Jozic porque creemos que existe un aporte muy importante a nuestro país", aseveró Valladares.