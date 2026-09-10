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Tópicos: País | Judicial | Casos emblemáticos

Presunto sicario del "Rey de Meiggs" regresó a Chile tras extradición

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Alberto Carlos Mejía fue detenido hace más de un año en Colombia, tras haber huido del país.

Mañana ingresará a cumplir la medida cautelar de prisión preventiva.

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Cerca de las 15:00 horas de este jueves regresó al país tras ser extraditado Alberto Carlos Mejía, liberado por error desde Santiago 1 y acusado de sicariato por el asesinato del denominado "Rey de Meiggs" en junio del 2025.

El 9 de julio de 2025, Mejía debía ingresar a cumplir prisión preventiva, pero un error tras la anulación de una resolución que tenía otro nombre terminó en su liberación y posterior huida del país.

Como explicó el comisario Edgardo del Valle, jefe de Interpol, "a raíz de todas las gestiones y colaboración policial internacional, se estableció que él estaba en Colombia, donde finalmente fue detenido por la Policía Nacional. Una vez ya él privado de libertad en Colombia se realizaron a través de canales de Interpol todas las diligencias tendientes a su extradición mediante canales diplomáticos y judiciales, la cual se concreta el día de hoy".

Mejía será dirigido mañana a la Corte de Apelaciones, donde será puesto a disposición de Gendarmería para su control de detención y posteriormente ingresará a cumplir con la cautelar de prisión preventiva.

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