Agrupaciones de DD.HH. de Los Ríos: "Kast está negando lo que pasó en Chile"

Agrupaciones de derechos humanos de la Región de Los Ríos criticaron la decisión del Presidente José Antonio Kast de viajar a la zona en pleno 11 de septiembre, visita que se explica por su determinación de no realizar ningún acto conmemorativo oficial ni emitir mensajes institucionales sobre los 53 años del golpe de Estado de 1973.

Los colectivos locales sostendrán una serie de actividades en paralelo al despliegue del Mandatario este viernes: por ejemplo, habrá una marcha pacífica y conmemorativa desde la Casa de la Memoria de Valdivia hasta el Cementerio General N°1.

Consultado por el desmarque de Kast en esta fecha, Pedro Mella, integrante de la Agrupación de Ex-Presos Políticos de Valdivia, sentenció: "A nosotros, que estuvimos detenidos, sufrimos la tortura, somos sobrevivientes, se nos debe un respeto, y no el negacionismo. Y lo que hace el Presidente es negar lo que ha pasado en Chile".

A su vez, Tomás Camus, directivo de la Corporación Colectivo Sur, Memoria y Dignidad Valdivia, complementó: "Entendemos que el Presidente tenga actividades en nuestra región, pero creemos que el 11 de septiembre es una fecha que exige una consideración especial".

"La ausencia del Presidente en Santiago tiene un costo simbólico: no se trata de exigirle que adhiera a una determinada posición política, sino que (la idea es que) reconozca que hay fechas en que los símbolos sí importan", subrayó el dirigente.

En contraste, la Agrupación de Neltume, cuya sede está en la comuna de Panguipulli, descartó que el foco de la fecha esté puesto en la presencia de Kast en Los Ríos, o en su falta de interés, por cuanto "los presidentes pasan y la historia la hacen los pueblos".

Según el Informe Rettig, un día después del golpe de Estado, en esa localidad hubo un consejo de guerra que condenó a muerte a 12 personas, en relación con la toma de un retén de Carabineros.

Con el fin de educar a la población sobre dicha parte de la historia, la mentada agrupación realizará mañana un conservatorio y una actividad de fotobordado dirigidos a jóvenes que no vivieron el derrocamiento de Salvador Allende.