Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago26.8°
Humedad37%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

¿Cuándo y dónde ver el amistoso entre Colo Colo y Racing?

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Ambos elencos buscarán mantener rodaje en Concepción.

¿Cuándo y dónde ver el amistoso entre Colo Colo y Racing?
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Buscando mantener el ritmo en el receso por la fecha FIFA, el campeón Colo Colo enfrentará a Racing en un amistoso pactado para este viernes 13 de noviembre en el Estadio "Ester Roa Rebolledo" de Concepción.

El partido está programado para las 19:00 horas (22:00 GMT) y será transmitido en televisión a través de la señal de ESPN. En tanto, en streaming se podrá ver por la plataforma Disney+ Premium.

Los "albos" asumen este duelo inmediatamente después de consagrarse campeones en la Liga de Primera, contrastando la obtención de la estrella 35 con un elenco de Avellaneda que quedó sin chance de disputar torneos internacionales la próxima temporada.

Para este duelo, Fernando Ortiz dará rodaje a variantes al no contar con los chilenos Diego Ulloa, Jonathan Villagra, Iván Román, Víctor Felipe Méndez y el caboverdiano Vozinha, convocados por sus selecciones en la fecha FIFA.

A ellos se suman los juveniles Felipe Raipán, Rodrigo Catalán y Claudio Salvo; convocados a La Roja para el Mundial Sub 17.

Todos los detalles de este compromiso podrás seguirlos en Cooperativa.cl

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada