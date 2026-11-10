¿Cuándo y dónde ver el amistoso entre Colo Colo y Racing?

Buscando mantener el ritmo en el receso por la fecha FIFA, el campeón Colo Colo enfrentará a Racing en un amistoso pactado para este viernes 13 de noviembre en el Estadio "Ester Roa Rebolledo" de Concepción.

El partido está programado para las 19:00 horas (22:00 GMT) y será transmitido en televisión a través de la señal de ESPN. En tanto, en streaming se podrá ver por la plataforma Disney+ Premium.

Los "albos" asumen este duelo inmediatamente después de consagrarse campeones en la Liga de Primera, contrastando la obtención de la estrella 35 con un elenco de Avellaneda que quedó sin chance de disputar torneos internacionales la próxima temporada.

Para este duelo, Fernando Ortiz dará rodaje a variantes al no contar con los chilenos Diego Ulloa, Jonathan Villagra, Iván Román, Víctor Felipe Méndez y el caboverdiano Vozinha, convocados por sus selecciones en la fecha FIFA.

A ellos se suman los juveniles Felipe Raipán, Rodrigo Catalán y Claudio Salvo; convocados a La Roja para el Mundial Sub 17.

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