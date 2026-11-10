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Tópicos: Economía | Presupuesto

Presupuesto: Cámara rechazó asignaciones para gastos y personal de expresidentes

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Los diputados aprobaron una propuesta de Javier Olivares (PDG) para que los exjefes de Estado paguen oficinas y empleados "con su platita".

La oposición acusó un "ataque constante y desleal" de la derecha contra Michelle Bachelet y Gabriel Boric.

Presupuesto: Cámara rechazó asignaciones para gastos y personal de expresidentes
 ATON (referencial)

La Cámara aprobó este martes, en particular, las partidas de Presidencia, Poder Judicial y Congreso. El "recorte" a los exmandatarios no involucra su pensión mensual.
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En el marco de la discusión particular de la Ley de Presupuesto, la Cámara de Diputados aprobó este martes las tres primeras partidas: Presidencia de la República, Poder Judicial y Congreso Nacional, pero rechazó, dentro de esta última, los recursos destinados al financiamiento de las asignaciones de los expresidentes de la República.

El pleno resolvió apoyar la propuesta del diputado Javier Olivares (PDG) para eliminar las asignaciones operativas de los exmandatarios, tales como gastos de funcionamiento de oficinas, costos de movilización y contratación de personal.

La votación generó un intenso debate, instancia en que el parlamentario promotor expresó: "Basta de pagarles a los expresidentes por todo. Dejemos que ellos también, con la platita que han podido hacer, puedan pagar sus oficinas y a sus empleados, y que eso no salga de la plata de todos los chilenos".

La diputada Daniela Serrano (PC) cuestionó la medida y aseguró que desde el oficialismo "constantemente existe un ataque a la figura de la expresidenta Michelle Bachelet y también del Presidente Gabriel Boric. Es muy desleal que hoy día se pongan (esos dineros) en cuestionamiento, (porque) cuando estaba el expresidente Piñera no se decía nada en esta Cámara".

La indicación sólo afecta a las asignaciones de funcionamiento y logística institucional, sin alterar la dieta o pensión mensual que constitucionalmente perciben los exjefes de Estado.

Luego de zanjar la partida del Congreso Nacional, la Sala de la Cámara inició de inmediato la discusión de la partida número cuatro, correspondiente a la Contraloría General de la República.

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