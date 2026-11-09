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Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

¿Cuándo y dónde ver la celebración por el título de Colo Colo en el Monumental?

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El "Cacique" vivirá una fiesta con su gente tras bajar la estrella 35.

¿Cuándo y dónde ver la celebración por el título de Colo Colo en el Monumental?
 EFE
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Este lunes 9 de noviembre Colo Colo celebrará en el Estadio Monumental la obtención del título de la Liga de Primera 2026, tras coronarse como forastero en Chillán ante Ñublense.

La fiesta arrancará a las 18:00 horas y contará con doble transmisión televisiva: El canal T13 en vivo por señal abierta y TNT Sports en cable.

Además de la vuelta olímpica del equipo con la copa, la fiesta también tendrá las presentaciones musicales de Princesa alba, el conjunto El Bloque 8 y Leo Rey.

También puedes seguir los principales detalles en el Minuto a Minuto de Cooperativa.cl.

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