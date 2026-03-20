Delincuente se refugió en el Monumental y activó operativo de Carabineros

Una inusual situación marcó la jornada de este viernes en el Estadio Monumental luego de que un amplio operativo de Carabineros terminó con la detención de un sujeto que buscó refugio al interior del recinto deportivo tras haber cometido un robo en un centro comercial cercano.

Según información de Cooperativa Deportes, el individuo se encontraba sustrayendo especies en un mall del sector cuando fue sorprendido. Tras ello, lograr escapar de los guardias y de un primer intento de captura, el hombre huyó en dirección al estadio, logrando vulnerar los accesos e ingresar a las instalaciones.

Una vez dentro, el sujeto intentó ocultarse en distintos sectores de la zona del coliseo" central. Sin embargo, el rápido actuar policial permitió cercar el perímetro hasta dar con el paradero del delincuente y proceder a su detención.

Pese a la magnitud del procedimiento, la actividad del primer equipo de Colo Colo no se vio interrumpida ni afectada. Al momento del incidente, los jugadores dirigidos por Fernando Ortiz se encontraban realizando su práctica matutina en las canchas de entrenamiento, ubicadas lejos del sector donde se concentró la acción policial.