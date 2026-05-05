Alarma en Independencia por hallazgo de parches de fentanilo en feria libre

Un importante hallazgo realizó personal municipal de la comuna de Independencia durante una fiscalización en la feria libre de calle Colón.

En el operativo, se incautó una gran cantidad de medicamentos de venta ilegal, destacando entre ellos la presencia de parches de fentanilo, una potente y peligrosa droga sintética.

Además del fentanilo, las autoridades retiraron del comercio informal diversos psicotrópicos y antidepresivos.

El alcalde de la comuna, Agustín Iglesias, manifestó su profunda preocupación por el hallazgo del fentanilo, calificándolo como "poco habitual".

"El fentanilo es un medicamento de alto impacto que, en dosis inadecuadas o sin supervisión, puede resultar letal", advirtió el jefe comunal.

Pese al éxito de la incautación, no se registraron detenciones inmediatas, ya que los vendedores ilegales lograron darse a la fuga al percatarse de la presencia de los fiscalizadores.

Todos los fármacos decomisados fueron entregados a la Policía de Investigaciones (PDI), que ya inició las diligencias correspondientes para identificar a los responsables de la comercialización de estas sustancias.