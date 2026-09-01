Denuncian a director de Blanco y Negro Nicolás Monckeberg: piden máximo castigo

El director de Blanco y Negro y exministro Nicolás Monckeberg fue denunciado ante el Tribunal de Honor de la ANFP por los integrantes de la Primera Sala del Tribunal de Disciplina, quienes solicitaron que reciba la sanción más alta contemplada por el Código de Etica de Dirigentes del Fútbol Profesional.

Según informó La Tercera, la presentación está firmada por el presidente de la Primera Sala, Exequiel Segall, junto al resto de sus integrantes, y se originó por las declaraciones que Monckeberg realizó después del castigo impuesto al delantero de Colo Colo Javier Correa por sus dichos contra el árbitro Nicolás Gamboa.

Correa recibió inicialmente cuatro fechas de suspensión, posteriormente reducidas a tres, por las declaraciones que efectuó contra Gamboa después del partido entre Huachipato y Colo Colo por la Copa de la Liga.

Tras conocerse aquella resolución, Monckeberg cuestionó públicamente el funcionamiento del órgano disciplinario y sostuvo a través de X que existía una aplicación desigual de las sanciones.

"Lo de Javier Correa no es un castigo ejemplificador, es un castigo selectivo. A otros jugadores y técnicos les bastó pedir disculpas para quedar sin sanción. A Colo Colo le caen cuatro fechas. El mensaje es claro: en el fútbol chileno no todos son juzgados con la misma vara", escribió.

Posteriormente agregó que "cuando la justicia se vuelve selectiva, deja de ser justicia y pasa a ser persecución".

Primera Sala pidió el máximo castigo

La denuncia sostiene que las declaraciones del directivo no constituyeron una crítica jurídica legítima, sino imputaciones contra la honorabilidad e imparcialidad del Tribunal de Disciplina y sus integrantes.

Los denunciantes acusan a Monckeberg de infringir el artículo 8, letra b), número 2, del Código de Etica de Dirigentes del Fútbol Profesional, que sanciona a quienes injurien o agravien a autoridades de la ANFP o integrantes de sus cuerpos colegiados en actuaciones relacionadas con sus cargos.

También se invocó el artículo 5 del mismo código, que establece que las declaraciones públicas de los dirigentes deben ser objetivas y veraces y regula los pronunciamientos cuando existe un interés personal en el asunto.

La Primera Sala planteó que Monckeberg tenía un "interés directo" por su calidad de director de Blanco y Negro y pidió que, atendida la gravedad de los hechos y el eventual daño institucional, se le aplique la sanción más alta jurídicamente posible.

De acuerdo con la normativa citada en la denuncia, el castigo puede ir desde seis meses hasta dos años de suspensión. Ahora será el Tribunal de Honor el encargado de resolver la presentación.