Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago24.1°
Humedad32%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Presidente Kast

Presidente dominicano confirmó asistencia a la asunción de Kast

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

Luis Abinader visitará Chile entre el 10 y 12 de marzo como parte de un viaje internacional que también incluye escalas en Estados Unidos y Francia.

Durante su estancia en el país, sostendrá un encuentro de trabajo con el nuevo Mandatario, con quien ya se reunió en enero en territorio caribeño.

Presidente dominicano confirmó asistencia a la asunción de Kast
 presidencia.gob.do
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, visitará en marzo Estados Unidos, Chile y Francia, anunció este jueves la Presidencia.

El primer destino será Estados Unidos, donde el 7 de marzo Abinader participará en Miami en una cumbre convocada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para abordar temas de interés común en el ámbito regional e internacional, de acuerdo con un comunicado oficial.

Posteriormente, el gobernante dominicano viajará a Chile para asistir a los actos convocados por la toma de posesión del nuevo Mandatario, José Antonio Kast, programados del 10 al 12 de marzo.

En el marco de esta visita, el jefe de Estado dominicano se entrevistará con Kast, con quien ya se reunió en la República Dominicana los pasados 24 y 25 de enero.

La agenda de Abinader continuará los días 24 y 25 de marzo en Francia, donde sostendrá un encuentro con el presidente francés, Emmanuel Macron, y participará en una reunión de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), concluyó el comunicado de la Presidencia dominicana.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada