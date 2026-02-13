Boric encabezó consejo de gabinete final: "Trabajaremos hasta el último día"

A 26 días del término de su Administración, el Presidente saliente, Gabriel Boric, encabezó este viernes en la mañana el último consejo de gabinete de su periodo en el Palacio de La Moneda.

La instancia, que reunió a los 24 ministros en el Salón Montt Varas, tuvo como eje principal el balance de los compromisos adquiridos y la hoja de ruta para las semanas que restan antes del cambio de mando el próximo 11 de marzo.

"Hoy nos reunimos en este último consejo de gabinete en pleno de nuestro periodo de Gobierno para abordar el avance de los compromisos que hemos hecho con el pueblo de Chile, para socializar la agenda de Gobierno y para apretar lo que haya que apretar para seguir trabajando hasta el último día", declaró el Mandatario durante la apertura de la sesión.

Foto: ATON

Agenda legislativa y reconstrucción

Uno de los puntos clave abordados fue el avance en materia de reconstrucción tras los incendios que afectaron a las regiones de Ñuble y del Biobío en enero pasado. El Presidente informó que ya se inició un nuevo proceso de depósitos de apoyo financiero para las familias damnificadas.

En el ámbito legislativo, Boric instó a sus ministros a retomar la agenda con firmeza tras el receso del Congreso.

El Ejecutivo busca concretar avances significativos en tres proyectos emblemáticos: la Ley de Incendios, el fin del Crédito con Aval del Estado (CAE) —actualmente en su segundo trámite— y el proyecto de Sala Cuna Universal.

Sobre este último, el Mandatario expresó su confianza en que pueda ser aprobado en los primeros días de marzo, pero afirmó que el éxito de la iniciativa "depende de que la política esté a la altura de los ciudadanos".

En tanto, y en términos económicos, la ministra secretaria general de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo, defendió con firmeza tras el consejo el desempeño del Ejecutivo, asegurando que "Chile no se cayó a pedazos".

"Con el trabajo del Gobierno y junto con otras instituciones, nuestro país está retomando la senda de crecimiento; lleva dos años consecutivos mejorando su productividad, que estaba estancada desde el 2011 a la fecha; estamos logrando anotar permanentemente récords en exportaciones e inversiones de capital extranjero", destacó la vocera de La Moneda.

Foto: ATON

Transición republicana

El Presidente saliente también tuvo palabras para el proceso de traspaso de mando hacia la Administración del Mandatario electo, José Antonio Kast.

Boric destacó el espíritu democrático con el que se han llevado a cabo las reuniones bilaterales entre los ministros actuales y sus sucesores designados.

"Me llena de orgullo el valor republicano y la tradición democrática que han significado estas reuniones", señaló el Jefe de Estado.

Ayuda a Cuba y contingencia en Justicia

Durante la jornada, otros secretarios de Estado también abordaron temas de relevancia nacional e internacional, especialmente ante las críticas por el anuncio de envío de ayuda humanitaria a Cuba.

Ayer, el Presidente Gabriel Boric realizó una publicación en sus redes sociales, en la que calificó el bloqueo de Estados Unidos a Cuba como "criminal".

Desde la oposición, el senador Luciano Cruz-Coke (Evópoli) tildó la medida como un "subsidio a la dictadura" y anunció que citarán al canciller Alberto van Klaveren al Senado para dar explicaciones.

Por lo anterior, el titular de Relaciones Exteriores aclaró que "esta es una ayuda humanitaria a UNICEF, no es una ayuda al gobierno de Cuba ni tampoco al Partido Comunista de Cuba".

"Nosotros estamos aportando a un programa, y ese programa se llama 'salvaguardar servicios esenciales que salvan vidas para niños a través de la actual crisis energética y de combustible en Cuba'. El monto de este aporte es de un millón de dólares y el plazo está determinado por las circunstancias locales", enfatizó el canciller.

Pese a que van Klaveren descartó ayer represalias de Washington por el anuncio de ayuda para Cuba, el congresista republicano de EE.UU., Carlos Antonio Giménez, rechazó la postura chilena y advirtió que el país podría enfrentar consecuencias.

Por su parte, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, se refirió a las recientes liberaciones erróneas de detenidos por parte de Gendarmería. Al respecto, informó que todos los antecedentes han sido puestos a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes, mientras se evalúan nuevas medidas administrativas.

Pese a ser el último consejo formal, el equipo ministerial confirmó que mantendrán reuniones de trabajo y coordinación con el Presidente Boric hasta el último día de la Administración.