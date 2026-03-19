Diego Ulloa y su consolidación en Colo Colo: Vestir esta camiseta es lo más lindo del mundo

El defensor de Colo Colo Diego Ulloa se refirió a su notable presente con la camiseta alba y no ocultó su orgullo por vestir la camiseta del cuadro albo en un momento que además coincide con su primer llamado a la selección chilena adulta.

"Siempre me lo imaginé así, ya que Colo Colo siempre tiene que ganar. Siempre me lo imaginé de esta manera, es una responsabilidad gigante pero muy linda. Me crie en este club, salí a préstamo pensando en volver preparado si tocaba quedarse. Salí varios años, pero gracias a Dios hoy estoy aquí y siento que todo ese proceso me sirvió mucho, me siento muy bien", expresó el jugador", dijo un emocionado Ulloa en conferencia de prensa.

"Para mí, en lo personal, es mi casa, mi vida. Desde los ocho años que estoy acá y tener que salir a otro lado y volver también era un sueño. Si bien tuve que salir y ahora quedarme me dio un plus para sentirme contento. En general, Colo Colo es mi vida. Estoy feliz de estar acá, agradecido de todos. Estoy contento, pero con la responsabilidad de saber que esta es la camiseta más linda del mundo y tiene que estar lo más arriba", añadió.

Ulloa también tuvo palabras para aquel niño que llegó a Pedrero hace más de una década con el sueño de ser profesional. "A ese niño le diría que nunca deje de creer en él, que siempre tenga fe. Los sueños sí se cumplen; yo siempre lo soñé, se dio y estoy muy feliz", comentó al borde de las lágrimas.

El defensa también destacó el rol de los referentes, especialmente de Arturo Vidal, a quien calificó como "el mejor de la historia de Chile" y un apoyo fundamental para los jóvenes que, como él, sienten los colores desde pequeños.

"Estar junto a Arturo ha sido increíble, es otro sueño cumplido. Para mí, es el mejor jugador de la historia de Chile. Aprendo mucho de él; en todo ámbito nos da mucha confianza y seguridad, esté en la posición que esté", confesó con admiración.

Además, Ulloa comentó su reciente nominación a la Roja y aseguró que "me lo tomo con mucha felicidad y humildad. Es un sueño ser llamado a la Selección. Agradezco al profe y a mis compañeros".

¿Cuándo juega Colo Colo por la Liga de Primera?

Colo Colo hará su estreno en la Copa de la Liga este sábado 21 de marzo ante Coquimbo Unido en duelo a disputarse en el Estadio Monumental desde las 18:00 horas.

El martes 24 se desplazará al sur de Chile para visitar a Deportes Concepción a las 20:30 horas y el miércoles 1 recibirá a Huachipato por la fecha 3 del flamante torneo.