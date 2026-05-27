Director de Blanco y Negro que hizo gesto obsceno en Claro Arena: Fui víctima, no victimario

El director de Blanco y Negro Eduardo Loyola entregó sus descargos luego de ser captado realizando un gesto obsceno hacia hinchas de Universidad Católica en el Claro Arena, tras el clásico en que Colo Colo venció por 2-1.

El dirigente "albo" partió recordando su trayectoria y aseguró que su conducta habitual está lejos de la polémica. "Ustedes me conocen hace muchos años. Saben que llevo más de dos décadas como director de Colo Colo, de Blanco y Negro, y conocen mi conducta. Yo soy un hombre tranquilo, soy un hombre de paz, soy un hombre que siempre intento buscar consensos y de muy bajo protagonismo", afirmó.

Loyola relató que durante el partido mantuvo una buena relación con los fanáticos cruzados cercanos a su ubicación, pese a los incidentes que se produjeron en la cancha. Según explicó, al final del encuentro bajó hacia el camarín y salió al borde del túnel al notar que los jugadores no llegaban.

"Vi con estupor que los incidentes seguían. En mi infinita bondad, porque la tengo, intenté... me di vuelta y miré a los hinchas de la Católica y les hice que se calmaran. En mala hora, porque gente de muy buen ver y aparentemente bien educada, me insultó, me tiraron de todo, me dijeron groserías, se acordaron de mi mamá infinitas veces", sostuvo.

El director de Blanco y Negro reconoció que perdió la calma y explicó el momento en que levantó el dedo de al medio. "Vino un impulso irresistible temporal. Mi mano derecha se levantó y de mi mano derecha un dedo, e hice un gesto que no me enorgullece obviamente, porque mi deber como dirigente es conservar la calma", señaló.

De todas formas, Eduardo Loyola remarcó que se sintió agredido por los insultos recibidos. "La hinchada tiene que entender, la gente tiene que entender, que la falta de respeto no la ocasioné yo. Yo fui víctima, no victimario", expresó.

El dirigente cerró con disculpas públicas por la situación. "Me disculpo, doy explicaciones desde lo más profundo de mi alma a todos quienes se pudieron haber sentido ofendidos. Si yo cometí algún error, me excuso, y reitero, doy mi sincera disculpa a quienes se pudieron haber visto afectados por mi gesto, que no es usual en mi conducta", manifestó.