Directorio de Colo Colo decidió dar por cerrado el plantel

El directorio de Blanco y Negro decidió de forma unánime dar por cerrado el plantel de Colo Colo para la temporada 2026, sin más refuerzos para el equipo que dirige el técnico argentino Fernando Ortiz.

Por medio de un comunicado, el club informó que la reunión fue de manera telemática y todos se alinearon por la decisión de mantener el equipo tal como está y que el objetivo es dejar abierta la posibilidad para realizar incorporaciones en el mercado de pases a mediados de 2026.

Además, ByN explicó la decisión para no sumar un refuerzo más antes del cierre del mercado de pases, que será este jueves.

"Durante la última semana se trabajó intensamente en la posibilidad de incorporar un séptimo refuerzo. En conjunto con el cuerpo técnico se evaluaron distintas alternativas disponibles en el mercado, sin embargo, ninguna de ellas cumplió integralmente con los criterios deportivos para concretar su incorporación antes del cierre oficial del libro de pases", precisó el club.

De esta forma, Colo Colo cerró su mercado de pases con seis refuerzos: Matías Fernández, Joaquín Sosa, Javier Méndez, Maximiliano Romero, Lautaro Pastrán y Alvaro Madrid.

El próximo partido de Colo Colo será el sábado, a las 18:00 horas (21:00 GMT) ante O'Higgins en El Teniente de Rancagua, por la cuarta fecha de la Liga de Primera.