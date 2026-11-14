Dominio continental: Colo Colo y la U destacan en el top 10 de Sudamérica según prestigioso estudio

El último reporte elaborado por el Centro Internacional de Estudios del Deporte (CIES Football Observatory) situó a Colo Colo y a Universidad de Chile dentro de los 10 equipos más dominantes de Sudamérica.

El estudio, desarrollado en alianza con la firma de analítica Impect, midió la diferencia de gol positiva por cada 90 minutos en las máximas categorías del continente, métrica que refleja el equilibrio integral entre la capacidad goleadora y la solidez defensiva de cada escuadra.

En ese escalafón, el flamante campeón del fútbol chileno, Colo Colo, se posicionó en el sexto casillero de Sudamérica con un promedio de +0,96 goles por encuentro, confirmando la regularidad que lo llevó a conquistar su estrella 35.

Apenas dos escalones más atrás irrumpe Universidad de Chile, que se adueñó del octavo lugar continental con una destacada diferencia de +0,92 por partido, ratificando la contundencia de la campaña que sostuvo el equipo laico como sublíder del certamen nacional.

Los 10 equipos más dominantes de Sudamérica (Diferencia de gol por 90'):