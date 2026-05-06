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Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

Dos jugadores de Colo Colo recibieron amarilla tras denuncia de José Cabero

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Maureira y Romero fueron informados por situaciones ocurridas en el duelo ante Universidad de Concepción.

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El arquero Gabriel Maureira y el delantero Maximiliano Romero, ambos de Colo Colo, recibieron sendas tarjetas amarillas administrativas luego de la denuncia realizada por el juez José Cabero en el duelo en que el cuadro albo se impuso por 1-2 a Universidad de Concepción en el marco de la Liga de Primera.

Maureira usó una camiseta interior de un color distinto al lila que ocupó en aquel partido, incumpliendo el artículo 35 de las bases del torneo, lo que le valió una amonestación de parte del Tribunal de Disciplina.

Romero, en tanto, fue informado por mostrar un mensaje religioso ("los momentos de Dios son perfectos") estampado en su camiseta interior al momento de celebrar un gol.

Ante ello, la justicia deportiva optó por también computarle una amarilla.

Además, el tribunal decidió citar al propio Romero y a Colo Colo por el mismo motivo.

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