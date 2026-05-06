Fiscalía llegó al Congreso para interrogar a Camila Flores por presunto fraude al fisco

Personal de la Fiscalía Regional de Valparaíso arribó este miércoles a la Cámara de Diputados en el Congreso para realizar diligencias en el marco de la investigación contra la senadora Camila Flores (RN) por un presunto fraude al Fisco, relacionado con el uso de asignaciones parlamentarias.

El caso, conocido como "cuota Flores", surgió a raíz de una denuncia anónima que se dio a conocer en un reportaje televisivo, que dio cuenta de un eventual mecanismo -durante los años en que Flores fue diputada- para apropiarse indebidamente de fondos públicos mediante la contratación de personal con cargo a asignaciones parlamentarias.

Esta mañana, los peritajes se concentraron inicialmente en el departamento de informática de la Cámara Baja, donde los equipos técnicos del Ministerio Público buscaron recopilar evidencia digital clave para la causa.

En paralelo, la fiscal de alta complejidad de Valparaíso Paola Castiglione se trasladó hasta las dependencias del Senado para interrogar a la parlamentaria de Chile Vamos.

Valencia: "Los fiscales estimaron que era necesario"

El fiscal nacional, Ángel Valencia, explicó que se trata de "diligencias que no implican que haya un resultado inevitable en esta causa. Los fiscales estimaron que era necesario solicitarlas, un tribunal las autorizó".

"Entiendo que hasta el momento había habido cooperación de parte de las personas en contra de las cuales esas diligencias van dirigidas, considerando la gravedad de los hechos denunciados", complementó.

Desde el Congreso, en tanto, el secretario general de la Cámara Baja, Miguel Landeros, indicó que la diligencia obedece a "un requerimiento de la Fiscalía Regional de Valparaíso, en una investigación que se está haciendo por el uso de asignaciones parlamentarias para revisar ciertos antecedentes que nosotros disponemos sobre el caso".