SLEP Santiago: El municipio nos heredó 400 sumarios y millonarias deudas de luz y agua

La directora del SLEP Santiago Centro, Paulina Retamales, descartó en Cooperativa que un "móvil político" sea la razón de seguir pagándole el sueldo a la exrectora del Instituto Nacional Carolina Vega, pese a un proceso administrativo que determinó su destitución.

La funcionaria explicó que esta situación, impugnada en Contraloría por el alcalde Mario Desbordes, es muestra y consecuencia de la profusión de sumarios abiertos -alrededor de 400- que le traspasó el propio municipio capitalino al Servicio Local de Educación Pública a finales del año pasado.

Desbordes denunció al SLEP ante Contraloría por haber dejado como rectora subrogante a Sandra Aravena, mientras que Vega ha seguido recibiendo su sueldo desde octubre del año pasado, a la espera de la finalización del sumario administrativo y de una convocatoria a concurso por Alta Dirección Pública.

En este contexto, si bien la directora del SLEP calificó como "una muy buena medida" que Desbordes "vaya a Contraloría a consultar este tema" -dado que al Servicio "también le preocupó"-, rechazó las acusaciones de haber incurrido en una "ilegalidad enorme" o un "móvil político", como indicó el exmilitante y extimonel RN.

"La directora (Vega) fue traspasada en la planilla de dotación (desde la Municipalidad) al Servicio Local con una remuneración completa. Eso ocurre en el marco de este traspaso durante el mes de diciembre. Desde ahí nosotros debemos tomar esa dotación y mantener las remuneraciones, porque así lo establece la ley. Tuvimos que darle continuidad a esta directora dado que venía traspasada (al SLEP desde el municipio)", sostuvo Retamales.

"Nosotros tenemos que pagarles las remuneraciones a quienes son traspasados. Entonces, aquí no hay ningún móvil político u otro fin", aseveró, ratificando que Vega actualmente no desempeña funciones, y que el pago de su sueldo es una situación va contra el sentido común.

Sumario "se traspasó abierto, sin ninguna alerta"

La directora del SLEP Santiago Centro resaltó que "el proceso administrativo (de Vega) fue traspasado sin ninguna alerta y sin ninguna vista que diga -como él (Desbordes) dijo ayer-, que correspondía el 50 por ciento de la disminución del sueldo... Tampoco viene en el sumario así, y no se cerró. Se traspasó abierto, junto a los otros 400 procesos desde el 2018 a la fecha".

En la misma línea, "nosotros recibimos 40 personas suspendidas por sumario y que siguen recibiendo remuneración durante todo el año pasado en la administración municipal, y que fueron traspasadas ahora al Servicio. Eso tiene un costo en estos tres meses de 230 millones de pesos en total para el SLEP, por no haber sido gestionados durante otras administraciones", detalló Retamales.

"Nos traspasaron los sumarios de una manera no muy prolija y tampoco sin ninguna alerta. Son 400 y algunos tienen 700 hojas, y no es llegar y cerrar algo o tomar algo, sino que tenemos que involucrarnos", expresó.

Retamales mencionó además otras "desproljidades", por ejemplo: "Se deben las cuentas de luz y del agua del año pasado; cuentas millonarias (de los establecimientos). Y cuando nos llaman para dar aviso de corte, esto ya escapa un poco a mantener las gestiones y las coordinaciones (educacionales), sino que también hay que hacerse cargo de situaciones como éstas: las deudas de arriendo".

"Hay sumarios desde el 2018 pendientes por gestionar, donde también hubo un año para poder movilizar, e incluso dar respuestas a otras autoridades, porque hay sumarios por licencias médicas que debían ser contestados al 15 de enero, por ejemplo, y no fueron así", cerró la directora SLEP.