El calendario de los amistosos de pretemporada de Colo Colo

El pasado 3 de enero Colo Colo confirmó el inicio de su pretemporada 2026, día donde los jugadores del "cacique" volvieron de sus vacaciones y se sometieron a exámenes médicos. Los trabajos físicos comenzarán este lunes 5 al mando de Fernando Ortiz, quien dirigirá su primer inicio de temporada con el equipo.

A partir del 18 de enero, los "albos" disputarán la competición Serie Río de La Plata 2026 en Uruguay. Instancia donde esperan prepararse de la mejor manera para la temporada 2026, año donde no disputarán ningún torneo internacional pero sí Campeonato Nacional, Copa Chile y Copa de La Liga.

Programación de Colo Colo en la Serie Río de La Plata 2026:

Jueves 15 de enero:

Olimpia (PAR) vs. Colo-Colo, 21:00 horas. Estadio Luis Franzini (Montevideo).

Domingo 18 de enero:

Colo Colo vs. Alianza Lima (PER), 21:00 horas. Estadio Parque Viera (Montevideo).

Miércoles 21 de enero:

Peñarol (URU) vs. Colo Colo, 21:00 horas. Estadio Centenario o Campeón del Siglo (a definir).