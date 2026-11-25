El irónico mensaje de Javier Correa por su nominación en la Gala Crack 2026
El ariete de Colo Colo fue nominado como "delantero por izquierda" en TNT Sports.
El ariete de Colo Colo fue nominado como "delantero por izquierda" en TNT Sports.
El argentino Javier Correa, delantero de Colo Colo, publicó un irónico comentario contra TNT Sports por su nominación como "delantero por izquierda" en la Gala Crack 2026, ceremonia que premiará el 7 de diciembre a los mejores de la temporada en el fútbol chileno.
Correa compartió en sus historias de Instagram el informe del Observatorio de Fútbol Interacional CIES que lo posicionó como el mejor centrodelantero con capacidad de definición en Sudamérica, superando a Fernando Zampedri, capitán de Universidad Católica y goleador de la Liga de Primera.
Por ese motivo, aprovechando el ranking que lo destaca como centrodelantero, Correa lanzó la indirecta.
"¿Cómo, no soy extremo izquierdo?", escribió el trasandino, con emojis de risas.
El sarcástico comentario fue porque Correa fue nominado como delantero por izquierda, pese a que se desempeña como "9" en la formación de Colo Colo.
En la categoría de delantero centro en la Gala Crack 2026, fueron nominados Lionel Altamirano (Huachipato), Arnaldo Castillo (O'Higgins), Joaquín Larrivey (Deportes Concepción), Nicolás Montiel (Everton) y Fernando Zampedri (Universidad Católica).