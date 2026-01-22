El mensaje de despedida de Colo Colo a Lucas Cepeda

Colo Colo oficializó la salida de Lucas Cepeda con un mensaje de despedida, en sus redes sociales, tras confirmarse que el delantero parte a Elche de España.

"Tras aprobación por unanimidad del directorio de Blanco y Negro, Lucas Cepeda continúa su carrera profesional en Europa. El jugador Cacique, fue parte del plantel campeón del Campeonato Nacional 2024 y de la Supercopa del mismo año, dejándonos como recuerdo grandes goles y momentos de gloria", destacó Colo Colo.

Te deseamos el mayor de los éxitos en tus nuevos desafíos", publicó el conjunnto "albo" en sus cuentas de X e Instagram.

Cepeda llegó a Colo Colo en 2024 desde Santiago Wanderers. Disputó 72 partidos, marcó 15 goles y anotó nueve asistencias. Ahora tendrá su primera experiencia en el ámbito internacional.