Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

El potente aviso de Deportes Limache a Colo Colo por Daniel Castro

Publicado:
Periodista Digital: Cooperativa.cl

El cuadro albo busca reforzar su ofensiva con "Popin", aunque la primera oferta no satisfizo al conjunto tomatero.

Daniel "Popin" Castro fue uno de los jugadores más regulares en la campaña que le permitió a Deportes Limache mantener la categoría y jugar la final de Copa Chile, y es por ello que desde Colo Colo sondearon al jugador.

No obstante, la oferta de 250 mil dólares presentada por los albos no satisfizo al cuadro tomatero, algo que fue explicado desde la dirigencia del club limachino.

"Nosotros tenemos una postura en cuanto al jugador; es distinto en cuanto a sus capacidades futbolísticas, pero principalmente en su arraigo e identificación con el club", sostuvo el presidente del club, César Villegas, a El Mercurio.

Y fue más allá, dado que expresó que se mantendrán firmes en su postura de exigir un monto acorde a la calidad del futbolista.

"Hoy por hoy estamos planificando el plantel 2026 con Daniel y si alguien lo quiere, tiene que cumplir con lo que nosotros estamos pidiendo. Se gastan millones de dólares en jugadores extranjeros y el jugador nacional es castigado económicamente", expresó.

