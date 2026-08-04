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Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

En el Monumental: Mosa anunció evento gratuito para dar la bienvenida a Vozinha

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Colo Colo abrirá las puertas de su estadio este miércoles 5 de agosto para presentar al arquero ante los hinchas.

En el Monumental: Mosa anunció evento gratuito para dar la bienvenida a Vozinha
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El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, anunció que Colo Colo abrirá este miércoles 5 de agosto el Estadio Monumental para realizar un evento especial con el que el club dará la bienvenida ante su público a Vozinha.

La actividad comenzará a las 17:00 horas y se extenderá aproximadamente hasta las 19:30 ó 19:45 horas, periodo en el que se desarrollarán distintas iniciativas destinadas a los seguidores del conjunto "albo".

"Mañana abriremos el Estadio Monumental. Tendremos actividades entre las 17:00 y las 19:30 o 19:45 horas, con algunas actividades para los colocolinos", explicó Mosa.

"El hincha colocolino tendrá entrada gratis al estadio para dar la bienvenida a Vozinha", afirmó.

El dirigente agregó que la jornada servirá para presentar oficialmente a Vozinha ante el público y los hinchas de Colo Colo, quienes tendrán entrada gratuita al recinto para recibir al nuevo arquero del club.

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