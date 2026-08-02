Vozinha ya es jugador de Colo Colo: Así vive otra jornada en el club
El arquero caboverdiano llegó el domingo para integrarse al cuadro albo.
El arquero caboverdiano llegó el domingo para integrarse al cuadro albo.
11:12 - | Desde TNT Sports informan de la primera práctica de Vozinha en suelo chileno
Primer entrenamiento de Vozinha con @ColoColo @TNTSportsCL pic.twitter.com/TKVKixsnH6— Andrea Hernández (@Lahernandezge) August 4, 2026
11:10 - | Este martes, Vozinha entrena por primera vez con Colo Colo
11:10 - | "Esto es aura", publicó Colo Colo durante el lunes
Esto sí que es %uD835%uDC34%uD835%uDC48%uD835%uDC45%uD835%uDC34 %u2728%uFE0F%u26BD%uFE0F pic.twitter.com/K0XFlEcT9K— Colo-Colo (@ColoColo) August 4, 2026
18:25 - | Vozinha dejó el Monumental tras firmar su contrato con los albos
[VIDEO] Vozinha dejó el Estadio Monumental tras firmar su contrato con Colo Colo (Video vía @rodrigogomezf) https://t.co/O8PcQK2QFl pic.twitter.com/o9U9PHwnY0— Cooperativa (@Cooperativa) August 3, 2026
17:05 - | Oficial: Vozinha firmó su contrato con Colo Colo
17:04 - | Vozinha llegó al Monumental para recorrer la casa de Colo Colo
09:41 - | Vozinha ya luce la indumentaria de Colo Colo
Vozinha inicia los exámenes médicos!!— Rodrigo Gomez Flores (@rodrigogomezf) August 3, 2026
El arquero ya luce la indumentaria de Colo Colo en la llegada a la clínica.
Comenzó con pruebas cardíacas sus chequeos. @Cooperativa pic.twitter.com/tm9zmZ2dIm
08:58 - | De acuerdo a las informaciones emanadas desde comunicaciones de Colo Colo, Vozinha se somete a exámenes este lunes y el martes entrena en el Monumental, jornada en que además será su presentación ante los medios.
08:12 - | Lo mismo hizo la BBC de Londres
08:12 - | El medio británico Sky Sport hizo eco de la multitudinaria llegada de Vozinha a Chile
08:07 - | Así fue el encuentro de Vozinha con Aníbal Mosa.
Primer encuentro entre Vozinha y nuestro presidente Aníbal Mosa %uD83E%uDD1F%uD83C%uDFFB%u26AA%uFE0F%u26AB%uFE0F— Colo-Colo (@ColoColo) August 3, 2026
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First meeting between Vozinha and our president, Aníbal Mosa.
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Primeiro encontro entre a Vozinha e o nosso presidente, Aníbal Mosa. pic.twitter.com/jkzGJmaQRn
21:02 - | Vozinha abandona el aeropuerto y ahora se va a su hotel para mañana temprano iniciar la jornada con el reconocimiento médico
21:01 - | El portero fue saludado por cientos de fanáticos, quienes esperaron por el arquero
20:54 - | Aparece Vozinha, quien es saludado por una gran cantidad de hinchas de Colo Colo
20:26 - | Locura total se vive en Pudahuel a la espera de Vozinha
Lleno total en el aeropuerto!!— Rodrigo Gomez Flores (@rodrigogomezf) August 3, 2026
Crece la efervescencia de los hinchas de Colo Colo a la espera de Vozinha en Santiago. @Cooperativa pic.twitter.com/5JeAT7kLrc
20:23 - | Una comitiva de Colo Colo ya ingresó a la zona de arribo para recibir al portero africano Vozinha
20:12 - | Gran expectación se vive en el Aeropuerto de Pudahuel a la espera de Vozinha: Periodistas e hinchas se agolparon en la terminal para recibir al portero
20:10 - | Un puñado de hinchas de Colo Colo llegó al Aeropuerto de Santiago para darle la bienvenida al portero caboverdiano Vozinha