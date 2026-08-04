Codelco suspendió operaciones en proyecto El Teniente por riesgo "de un fenómeno sísmico"

Codelco informó este martes la suspensión temporal de las actividades de desarrollo y construcción del proyecto Andes Norte, de la División El Teniente, como medida preventiva orientada a resguardar la seguridad de las personas ante "la existencia de un fenómeno sísmico emergente".

Según explicó la cuprífera estatal, la decisión "se fundamenta en los análisis técnicos obtenidos a partir de antecedentes recopilados durante los últimos seis meses, los que aconsejan adoptar esta medida preventiva mientras continúa el trabajo destinado a ahondar en el conocimiento sobre el comportamiento de la sismicidad profunda del yacimiento".

"Estos análisis han permitido identificar la existencia de un fenómeno sísmico emergente, con características distintas a los riesgos históricamente conocidos y gestionados en la operación", enfatizó a través de un comunicado.

Codelco recordó que la división El Teniente ha convivido "durante décadas con fenómenos sísmicos asociados a la minería subterránea mediante la metodología de panel caving. Tanto la sismicidad vinculada a la explotación como aquella asociada a la construcción de desarrollos mineros son riesgos conocidos, comprendidos y gestionados mediante controles operacionales consolidados".

"Sin embargo, los antecedentes disponibles son consistentes con la posible existencia de un riesgo emergente asociado a la mayor profundidad de las obras del proyecto Andes Norte, cuyo comportamiento continúa siendo objeto de investigación y análisis", subrayó.

Por lo anterior, con el objetivo de privilegiar la protección de las personas, "se resolvió suspender temporalmente las actividades en ese sector mientras avanza el proceso de fortalecimiento del conocimiento técnico y se determinan y ejecutan las medidas de control necesarias para continuar desarrollando el proyecto bajo los altos estándares de seguridad que Codelco aplica en todas sus las operaciones".

Codelco informó que la medida alcanzará a las empresas contratistas que participan en las actividades de desarrollo y construcción del proyecto Andes Norte, por lo que afectará a cerca de 3.000 trabajadores externos.

Recuerdo del accidente en Andesita

La decisión de la empresa estatal se adopta prácticamente un año después del recordado accidente ocurrido en el Proyecto Andesita de la División El Teniente, ubicada en la comuna de Machalí (Región de O'Higgins).

En aquel incidente, ocurrido el 31 de julio del año pasado, seis trabajadores de empresas contratistas externas fallecieron como consecuencia de un "evento sísmico".