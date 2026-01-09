Síguenos:
Deportes | Fútbol | Colo Colo

En Francia negaron acuerdo para el regreso de Damián Pizarro a Colo Colo

Publicado:
Redacción Cooperativa

De acuerdo al presidente de Le Havre, el delantero sigue perteneciendo al cuadro francés.

En Francia negaron acuerdo para el regreso de Damián Pizarro a Colo Colo
Aunque en la prensa chilena se insiste en que el delantero Damián Pizarro concretará su retorno a Colo Colo, desde Francia advirtieron que, de momento, el futbolista sigue perteneciendo los registros de Le Havre, club donde se encuentra a préstamo cedido por Udinese.

En declaraciones recogidas por Paris Normandie, el presidente del conjunto galo, Jean-Michel Roussier, aclaró el panorama del atacante, quien vino a pasar las fiestas a nuestro país y todavía no se ha reintegrado al equipo.

"El asunto aún no está cerrado. No he firmado ningún documento formalizando la rescisión del contrato de préstamo de Pizarro. Sin eso, no puede irse a ningún lado", expresó el dirigente

Desde el citado medio añadieron que finalizar unilateralmente la cesión del joven futbolista, el conjunto decano del fútbol francés se arriesga a pagar una multa a Udinese, lo cual quieren evitar a toda costa.

Sin embargo, se presenta un segundo escenario: si Pizarro no llega a sumarse a los entrenamientos del lunes, el cuadro cielo y mar podría sancionarlo por falta grave y así cortar su estadía cancelando un moto mínimo.

